Ti sta guardando | minaccia-choc a Massimo Giletti | un colpo in fronte

(Di martedì 25 ottobre 2022) Minacce, fuorionda, vecchiette vittime degli sciacalli, l'ombra della camorra e dei «teppistelli comunisti». Il format dei #ladridicasa (copyright Mario Giordano) sbarca su La7 e nelle mani dia Non è l'arena diventa epopea da frontiera americana. Ma siamo a Napoli ed è, purtroppo, solo quotidiano degrado italiano. La storia, di per sé, è quasi banale: la signora Carlotta, 90 anni, finisce in ospedale. Nel frattempo, nel palazzo popolare in cui abita da regolare assegnataria pensano bene di fregarle nottetempo l'appartamento, buttando al macero tutto quello che c'era dentro. Occupazioni selvagge che si ripetono, identiche, da Nord a Sud. Quell'edificio sarebbe in mano ai boss che gestiscono il racket degli affitti. A denunciarlo il deputato Francesco Emilio Borrelli, collegato conin strada insieme a decine di abitanti del ...