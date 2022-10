Tennis | Paolo Bertolucci | “Forse Berrettini si fa male per il suo modo di giocare Musetti non si distragga”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Matteoha perso la finale del torneo ATP 250 di Napoli andata in scena domenica pomeriggio. Ilta romano ha dovuto fare i conti anche con un problema a una vescica e infatti ha deciso di nona Vienna, tra l’altro dichiarando di aver pensato al ritiro nel corso di questa annata agonistica a causa dei tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti. Si teme una fascite plantare e c’è il concreto rischio di non vederlo in Coppa Davis tra meno di un mese.ha dato un consiglio al giocatore attraverso le colonne di Repubblica: “Fermarsi per un periodo. Le Finals sono una chimera. E di approfittarne per fare un check up completo e approfondito affidandosi a una struttura medica specialistica che possa individuare tutti i punti deboli del suo fisico e porvi rimedio. E, ...