Tiscali

... la soluzione è unostrato di schiuma di poliuretano nella superficie interna del ... " SSR " (Self - Supporting Runflat) è il brevettoper i Run Flat Tire . Anche in caso di ...Il Consiglio di amministrazione di, agendo su raccomandazione unanime di un comitatocomposto esclusivamente da amministratori indipendenti, ha approvato l'accordo di fusione a ... Speciale Continental – Scegli il meglio per il tuo cambio gomme Inverno alle porte e tempo di cambio gomme: Continental offre una vasta selezione di pneumatici all'avanguardia dalle eccellenti prestazioni ...(Teleborsa) - La famiglia Hamm avvierà un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su tutte le azioni in circolazione di Continental Resources, uno dei primi 10 produttori di petrolio degli Stati Uniti, a..