Sosta Mondiale | Napoli conferma tournée di 14 giorni in Turchia

Goal.com

L'Atalanta, nel nuovo anno e dopo laper il, scenderà in campo mercoledì 4 gennaio a La Spezia (ore 14.30) e successivamente ci sarà l'impegno di Bologna (ancora in trasferta) ...A breve partirà la nuova fase della riabilitazione che prevede lavoro in palestra e una nuova preparazione atletica che gli consentirà di essere in forma per il rientro dallaper ilin ... Quando ricomincia la Serie A dopo i Mondiali La durata della sosta La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sulle ultime gare disputate dagli azzurri.Ufficializzati dalla Lega Serie A le date e gli orari dei match del campionato italiano subito dopo la sosta invernale per i Mondiali.