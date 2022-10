Molestò automobiliste | condanna a 6 anni per un agente della Polstrada

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hato a seidai carcere per violenza sessuale, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, il 60enne assistente capoPolizia di Stato Andrea Laracca; questi è stato invece assolto dal reato di concussione aggravata. L’era accusato di aver molestato sessualmente nel 2018, mentre era in servizio al distaccamentoPolizia Stradale di Cellole (Caserta), duefermate per controlli stradali in due distinte occasioni nei mesi di marzo e di maggio a Mondragone e Castel Volturno. In entrambi gli episodi, le due donne erano in auto con i propri figli minori, e l’non esitò a commettere gli abusi davanti ai bambini, ...