Migranti | “oltre 1 400 alla deriva nel Canale di Sicilia | 400 rischiano la vita”

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) –1.400, tra cui numerosi bambini e molte donne, sarebberoneldi. A dirlo è Alarm Phone, secondo cui isi troverebbero a bordo di due imbarcazioni con rispettivamente 700 e 650 persone a bordo, partite dal porto di Tobruk in Libia. Sempre Alarm Phone ha lanciato l’rme per la presenza di un barcone con 400in pericolo di: “Si trovano in zona #SAR italiana. Sono in fuga dLibia, in mare da quattro giorni e sta entrando acqua nell’imbarcazione. Le Autorità sono informate, devono intervenire ora”, dice Mediterranea Saving Humans. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le due imbarcazioni con a bordo 700 e 650 persone siano partite dal porto di Tobruk in Libia e si trovano ora nel canale di Sicilia. «C'è un morto e i motori sono fuori uso» ...