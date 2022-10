Lutto in tv | è morto il protagonista di una delle serie più amate della storia

(Di martedì 25 ottobre 2022) . La notizia ha sconvolto tutti i suoi numerosi fan A 67 anni si è spento Leslie Jordan, famoso per aver lavorato all’internofamosissimaWill & Grace. Per l’attore è stato fatale un brutto incidente stradale a Los Angeles. L'articolo proviene da Inews24.it.

UniboMagazine

Leslie Jordan èieri, lunedì 24 ottobre, all'età di 67 anni in un incidente stradale a ... alla terza stagione, ha temporaneamente interrotto la produzione in segno di. Bialik ha detto. '...Grandeper il mondo dello spettacolo americano: èLeslie Jordan , attore comico e drammaturgo statunitense che ha interpretato il personaggio di Beverly Leslie nella serie tv Will e Grace ... Lutto in Ateneo. È morto Mario Ciabatti Aveva vinto un Emmy come "Guest Actor" nella celebre serie tv dove interpretava l'amico-nemico di Karen. Aveva 67 anni ed era un uomo, oltre che un attore, amatissimo. Tanti i messaggi di cordoglio de ...Damiano David dei Maneskin commuove il web condividendo coi fan l'ultimo dramma che lo ha toccato: il tremendo lutto e il ricordo per lui.