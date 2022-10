La strategia della Finlandia contro la propaganda russa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dal Brasile all’India, una delle battaglie principali dei governi e delle istituzioni èla disinformazione. In Europa, la East Stratcom Task Force del Servizio di Azione Esterna ha aggiunto di recente uno strumento per difendere i Paesi membri dell’Unione europea dall’attacco. Il sito si chiama EUvsDisinfo ed è il primo progetto di sensibilizzazione a livello europeo sulla disinformazione, arricchito con la nuova sezione “learn”. “Questa pagina spiega i meccanismi, le tattiche, le narrazioni comuni e gli attori che stanno dietro alla disinformazione e alla manipolazione delle informazioni – si legge in una nota ufficiale -. Offre approfondimenti sull’ecosistema mediatico favorevole al Cremlino e spiega anche la filosofia alla basemanipolazione e dell’interferenza ...

InsideOver

Hsbc ha deciso di cedere il retail banking francese per perseguire lache punta a ... all'inflazione e all'aumento del tassi d'interesse e all'evoluzionesituazione nel settore ......L'affondo di Soumahoro L'ex sindacalista eletto alla Camera con la lista Europa Verde - Sinistra Italiana parla in un'intervista a Repubblica ed enuncia la sua. E perora "l'abolizione... La cultura come strumento di dialogo: ecco la strategia della Cina Il Paese scandinavo è il più resiliente alle fake news e le campagne di disinformazione. La fiducia nei media ufficiali è il ..."La sostenibilità per Knorr-Bremse è un tema strategico, ancorato non solo ai prodotti ed ai sistemi ma anche al loro processo produttivo, con una gestione intelligente e sostenibile della materia pri ...