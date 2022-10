“Il mondo post globale” in uno studio Centro Einaudi-Intesa Sanpaolo

Trasformare il Paese nel primo e unico " hub di dati del" , anche per diventare un ponte ... La sostituzione del GDPR con una legislazione nazionale è un'opportunità- Brexit imperdibile ...Sono, in sintesi, alcuni degli spunti emersi dal rapporto 'Ilglobale' a cura di Mario Deaglio (questo lavoro, frutto della collaborazione fra il Centro di ricerca e documentazione 'Luigi ...MILANO (ITALPRESS) – La sorprendente, contemporanea comparsa di svariate crisi globali, diversissime tra loro, ha reso cruciali i tempi che ...Chi si occupa delle persone con sindrome di Down una volta diventate maggiorenni Gli ospedali pediatrici che se ne sono presi cura dalla nascita non possono continuare a seguirle e così le famiglie n ...