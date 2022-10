Eclissi solare | ecco quando e come vederla

Leggi su zon

(Di martedì 25 ottobre 2022) Oggi, 25 ottobre il sole darà spettacolo sul cielo d’Italia. E’ infatti prevista unaparziale, ovvero la luna si posizionerà in parte tra la terra ed il sole. “Dalla Terra – spiega l’astrofisico Romano Serra, co fondatore dell’osservatorio astronomico comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna) – vedremo che il Sole non sarà completamente oscurato. A Bologna sarà oscurato poco meno del 20%, una frazione piccola ma comunque sufficiente per osservare il fenomeno in modo evidente”. Lo spettacolo è previsto dalle “11 e 20 avrà il suo massimo circa un’ora dopo e terminerà alle 13 e 15 circa. Ricordo che a Bologna e provincia il mezzogiorno vero, cioè il transito del Sole in meridiano, avverrà attorno alle 13. Quindi si potrà osservare il fenomeno nelle migliori condizioni di visibilità della nostra stella, ovviamente il tutto se il cielo sarà sereno” ha ...