Crosta – Milano

(Di martedì 25 ottobre 2022)Via Bellotti, 13 – 20129Tel. 02/38248570 Sito Internet: www..eu Tipologia: forno / pizzeria Prezzi: pizze 5/15€, dolci 5,50€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Conferma di voto per questo ottimo forno situato in zona Porta Venezia che sforna pizze dall’impasto leggero, fragrante, ben lievitato e condito con prodotti di alta qualità. Tra le varie tipologie presenti nel menù, abbiamo assaggiato un’originale pizza bianca arricchita da hummus di fagioli con pico de gallo e lardo, una gustosa margherita con alici, olive, capperi e scorza di limone e la pizza cult del locale, ovvero quella con ananas, cipollotto, ventricina di Vasto e coriandolo, un abbinamento indovinato fra acidità, freschezza, dolcezza e piccantezza. In chiusura una deliziosa panna cotta alla fragola. AMBIENTE Il locale è molto carino e semplice ...