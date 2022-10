Conflitto di interessi | Santanchè | “Tengo le quote del Twiga Sulle deleghe per le concessioni decide Meloni”

Leggi su tpi

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Ledelle terrà?” “Certamente”. Terminato il discorso di Giorgiaalla Camera dei deputati, Danielaha spiegato che non intende rinunciare alla sua partecipazione nel noto stabilimento balneare di Flavio Briatore in Versilia, nonostante sia diventata ministro del Turismo. La senatrice di Fratelli d’Italia è stata accusata did’interesse per la quota del 24% da lei detenuta nelBeach Club. Come altri stabilimenti simili anche questa concessione, che paga un canone di 17.600 euro l’anno a fronte di un fatturato di 4 milioni, dovrà essere messa a gara entro il 2024, secondo quanto previsto da una sentenza del Consiglio di stato. In base al cronoprogramma del Pnrr entro fine anno dovranno essere definite le modalità con cui effettuare le gare e ...