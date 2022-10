Caso Juventus | Moncalvo | “Fubata Juve | ha indispettito la Procura C’è una grande bugia”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ile la questione plusvalenze tiene ancora banco in Italia, ne parla anche il giornalista Gigi. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale,dice: “Non possono essere presi in giro i soci. Entro il 31 dicembre ogni S.p.A. deve riunire il consiglio e firmare i bilanci, quella dellaè stata rinviata, nei giorni scorsi, al 23 novembre e facendo la furba hala. Uno dei revisori dei conti, sentita l’aria che tirava, ha rifiutato di firmare il bilancio. Che il GIP non abbia concesso gli arresti domiciliari è una cosa che può essere respinta e ladi Torino ha fatto appello contro la decisione. Tutto nasce da un gesto di arroganza dalla ...

Indi arrivo a 9 punti insieme a francesi e portoghesi si terrebbe in conto la differenza reti ... Classifica Gruppo H : Psg 8, Benfica 8,3, Maccabi 3. Segui già la nuova pagina Sport de ......E' ciò che succederà alle 21 allo Stadio Da Luz di Lisbona dove si affronteranno Benfica e. L'arbitro, tuttavia, potrà contare sul Var indi gol fantasma utilizzando la goal - line ...Secondo Allegri, l'eventuale uscita della Juventus in Champions League non sarebbe da considerare un fallimento ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...