Carlo e Camilla abbandonano le storiche residenze | nessuno abiterà lì

(Di martedì 25 ottobre 2022) Era già stato dichiarato che renon avrebbero trasferito la loro residenza al castello di Windsor o a Buckingham Palace. Ma è del tutto singolare che queste, che per secoli hanno rappresentato il cuore della monarchia britannica, rimarranno vuote. I nuovi sovrani, infatti, hanno scelto di mantenere Clarence House come residenza permanente. Secondo quanto riferito, la coppia di sovrani non potrà trasferirsi a Buckingham Palace per almeno cinque anni. Questo a causa del completamento della ristrutturazione del sito, preventivata per un costo totale di 370 milioni di sterline. I lavori dovrebbero terminare nel 2027 e repreferisce attendere. ANSAAlcune fonti avevano dichiarato che probabilmente il principe William e la principessa Kate si sarebbero trasferiti al castello di Windsor, per ...

Corriere della Sera

abbandonaper fuggire in India. Diventare Regina consorte a 75 anni non è mica una passeggiata ed è per questo cheha deciso di abbandonare Reper qualche giorno. Il ...Quasi il doppio di ReIII e la Regina consorte. I soldi del nuovo primo ministro britannico sono stati oggetto di polemiche lo scorso aprile, quando il quotidiano The Independent ha ... «My wife and I», i primi centenari festeggiati da re Carlo e Camilla Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Rishi Sunak, il premier britannico più giovane e più ricco degli ultimi tempi, i conservatori ripartono da lui, ma non tutti sono d'accordo ...