Camorra | il pentito | “Vidi Bruscolotti consegnare una rata”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il gruppo camorrista napoletano dei Volpe di Fuorigrotta, applicava interessi del 20% all’ex calciatore Giuseppe, un tasso “benevolo” perché “si trattava del capitano del Napoli”. Queste sono le parole di un collaboratore di giustizia ai carabinieri stamattina all’esecuzione di undici misure cautelari. Ecco le parole di Gennaro Carra: “Ricordo che una voltaPeppe, l’ex calciatore, capitano del Napoli, nel ‘basso’ di Volpe Antonio. Dinanzi a meconsegnò una busta al Volpe. Quando andò via Volpe aprì la busta e iniziò a contare del denaro. La somma era di 5000 euro. Chiesi spiegazioni al Volpe e mi disse che aveva prestato 140mila euro ae questi restituiva euro 5000 al mese. Mi disse chepagava il 20% di interessi. Non so ...