Gazzetta del Sud

Il Covid può aumentare considerevolmente il rischio di eventi cardiovascolari anche seri come infarto, ictus o trombi e anche il rischio di morte nei mesi successivi alla guarigione. Il rischio è più ...Le vendite dei dischi erano in costante decrescita e ildei vinili ancora lontano. In questo ... aveva concepito quel "regalo" animato dalle migliori intenzioni e ignaro dei potenziali: "... Boom di rischi per il cuore dopo il Covid, specie nei primi 30 giorni. Ecco cosa fare Il Covid può aumentare considerevolmente il rischio di eventi cardiovascolari anche seri come infarto, ictus o trombi e anche il rischio di morte nei mesi successivi alla guarigione. Il rischio è più ...L’autunno turistico nella Tuscia è iniziato come forse meglio non avrebbe potuto. Secondo una stima confermata da Federalberghi le presenze tra settembre e ottobre sarebbero ...