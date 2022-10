Bonelli Entertainment | a Lucca ‘Dampyr’ e ‘Dragonero’ In sviluppo il live-action su Dylan Dog

Leggi su funweek

(Di martedì 25 ottobre 2022)debutta ufficialmente sul mercato con le sue prime due produzioni: il film Dampyr in uscita al cinema e la serie animata Dragonero. I Paladini in arrivo sui canali Rai. Le anteprime ufficiali sono previste per entrambe le produzioni nell’ambito del prossimoComics & Games. «Con queste due prime produzioni abbiamo voluto accompagnare i nostri personaggi in mondi e orizzonti nuovi, prendendocene cura con l’attenzione e la passione di sempre ma permettendo loro di vivere esperienze inedite e di esplorare orizzonti e piattaforme che prima di oggi, come Casa editrice, non avevamo mai sperimentato direttamente. Ci rivolgiamo ai lettori che ci seguono ogni mese ma anche a nuovi possibili spettatori che speriamo possano trovare nelle nostre storie e nei mondi che raccontiamo affinità, emozioni, personaggi e ...