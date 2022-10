Bilanci e stipendi | cosa rischia la Juve Ronaldo avrebbe rifiutato di dare spiegazioni

... ai componenti del collegio sindacale e al revisore legale, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari iniziate nell'estate del 2021 riguardo presunte irregolarità relative ai tre...... la società bianconera avrebbe alterato idi tre anni:, quelli approvati il 24 ottobre 2019, il 15 ottobre 2020 e il 29 ottobre 2021, attraverso gli scambi tra giocatori e la manovra...Respinte dal giudice le richieste di misure cautelari. La procura contesta movimenti fittizzi per 282 milioni, 16 gli indagati tra cui spunta anche il nuovo ...La Procura ha notificato la chiusura delle indagini: sono coinvolti in 16. Accuse di falso per tre esercizi, nuove imputazioni, erano state chieste misure cautelari ...