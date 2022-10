Benfica Juve 3-1 LIVE | Rafa Silva cala il tris

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luzsi sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Sintesi3-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Salva Cuadrado – Cross di Joao Mario dalla destra, Cuadrado di testa anticipa Ramos che indisturbato poteva colpire a rete. 7? Tiro Fernandez – Destro coraggioso da oltre 25 metri del classe 2001: pallone abbondantemente alto. 8? Occasione Vlahovic – McKennie imbuca per Vlahovic, che cerca il suggerimento per Kean. Pallone troppo corto, allontana Antonio. 9? Occasione Aursnes – ...

Nella quinta giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al lanciatissimo: allo stadio 'Da Luz' il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 . Di seguito la ...() 20:15: vi portiamo nell'inferno del Da Luz Saranno 65.000 i tifosi portoghesi allo stadio, clima bollente per far paura ai bianconeri . () 20:10all'attacco: la Juventus è ...L'episodio è accaduto al 23': alla fine a decidere è stato l'arbitro che ha assegnato il momentano 1-1 ai bianconeri ...RSS 36' - ARRIVA IL TRIS DEL BENFICA, GOL DI RAFA SILVA. Grandissima giocata da parte di Joao Mario e colpo di tacco sotto porta di Rafa Silva. 3-1 Benfica, adesso per la Juve si fa durissima. 35' - V ...