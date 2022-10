ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpelli

(Di martedì 25 ottobre 2022) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano glinazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Per il giudice "ladeve pertanto essere accolta ed il Ministero convenuto deve essere ... come della Cia per il personale, a tutti i lavoratori della scuola. Fino a quando questo non ...Quindi, sicosa farà, adesso, il ministro dell'Istruzione e del Merito: girerà le risorse nel contratto nazionale o andrà allo scontro con i sindacati . Intanto, i 340 milioni sono al ... Graduatorie ATA terza fascia: nell’aggiornamento 2024 sarà possibile inserire altro titolo di accesso, purché si possieda entro la scadenza delle domande Il 19 ottobre, convocato dal Ministero dell’Istruzione si è tenuto un incontro tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal dott. Filippo Serra, e le organizzazioni sindacali. Oggetto della ...Nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica affida il nuovo Governo alla coalizione di destra che ha vinto le elezioni politiche, scadono le domande di pensione del personale docente e A ...