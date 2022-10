Ultime Notizie – Gb | attivisti ‘No Oil’ imbrattano statua di re Carlo III – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Duecon indosso una maglietta con la scritta ‘Just Stophanno lanciato una torta in faccia alladi ReIII nel Museo di Madame Tussauds a Londra. Secondo quanto ha riferito lo stesso museo londinese, “intorno alle 10:50 di oggi, i manifestanti sono entrati nella zona del ‘World Stage’ e hanno lanciato quella che si ritiene essere una torta sulle nostre statue che ritraggono la famiglia reale. Il nostro team di sicurezza ha affrontato rapidamente l’incidente e stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia municipale”. Il museo rimane aperto, ma la sala con i ritratti in cera della famiglia reale resta temporaneamente chiusa. La polizia municipale di Londra ha detto che quattro persone sono state arrestate per danni. BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING Two supporters of Just Stop ...