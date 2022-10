Quentin Tarantino | le migliori 10 serie tv da vedere assolutamente secondo il regista

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ha stilato una lista raccogliendo quelle che dal suo punto di vista sono le 10tv più grandi di sempre. Quante ne conoscete? Un dei tratti più celebri diè la sua vasta conoscenza del mondo del cinema, nonché la sua memoria enciclopedica. Non tutti sanno, però, che è anche un grande amante delletv, ritrovando questo particolare amore anche in alcuni dei suoi lavori più celebri. Ragionando sull'importanza del piccolo schermo e sul modo in cui ha influito, in particolare, sulla sua stessa generazione, quella degli anni '70, ha deciso di raccogliere una lista che riunisce i 10 show televisivi che raccomanda. Partendo dai prodotti più datati all'interno di questa lista stilata da...