Pallanuoto | Checkup RN Salerno-Pallanuoto Trieste è terminata 8-15

Si è tenuta sabato 22 ottobre 2022 presso la piscina comunale Simone Vitale di Salerno la prima giornata di campionato per laRari Nantes Salerno contro laTrieste. La gara è terminata 8 - 15 per i triestini. Complice la mancanza di rodaggio di una rosa rinnovata nei ruoli principali contro una squadra che ... Pallanuoto, Serie A1 2022-2023: risultati e classifica della prima giornata. Tutto facile per Pro Recco e AN Brescia Partito ufficialmente l'edizione numero 104 del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. In apertura di programma la Pro Recco domina 16-3 la Nuoto Catania. I campioni d'italia mandano a segno d ...Genova – Parte ufficialmente il 104esimo campionato di serie A1 maschile di pallanuoto. Nella prima gara di programma la Pro Recco archivia la pratica Nuoto Catania per 16-3. I campioni d'italia vanno ...