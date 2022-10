Monzamania | ecco cosa serve per il mercato di gennaio | Serie A

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 2022-10-24 12:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Poteva andare meglio, decisamente meglio. Il primo ritorno di Silvio Berlusconi (sabato assente) e Adriano Galliani a San Siro contro il Milan non è stato probabilmente come lo sognavano. Al Monza, diciamocelo, è andato tutto storto. Un gol preso nel momento migliore e il secondo pure. Se ci aggiungiamo che Tatarusanu è stato tra i migliori in campo (non capita di frequente…), possiamo tranquillamente dire che il primo pomeriggio a San Siro dei brianzoli in A è stato quantomeno sfortunato. Ma va bene così vedendo la classifica e, soprattutto, la prestazione di Pessina e compagni al Meazza. “San Siro ci servirà da lezione” ha scritto sui social il capitano dei biancorossi. La lezione è che certi errori, contro le big del campionato, ...

Calciomercato.com

Aggiungiamoci gli infortuni e gli acciacchi di molti giocatori chiave (da Pessina a Pablo Marì , fino a Ranocchia e Dani Mota ) avvenuti ad inizio stagione, edche Giovanni Stroppa ha ..., lì in mezzo l'approdo di Rovella serve come il pane. C'è poi un mezzo giallo: cosa sta succedendo a Matteo Pessina Il nuovo capitano del Monza non è ancora sceso in campo. E' stato convocato ... Monzamania: ecco cosa serve per il mercato di gennaio Il ko con il Milan ha fatto emergere alcune criticità e mancanze in alcuni ruoli. A gennaio serviranno dei rinforzi per migliorare la rosa della squadra di Raffaele Palladino: il punto del nostro ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...