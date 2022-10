Grande Fratello Vip 7 | la regia censura uno striscione per Marco Bellavia

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella Casa delVip 7 poco fa è passato unodedicato a. Nonostante il conduttore di Bim Bum Bam non sia più un concorrente, insomma, il pubblico non lo dimentica e soprattutto non dimentica come è stato trattato dagli altri gieffini. Peccato però che sia immediatamente scattata ladegli autori, che hanno impedito ai ragazzi di vedere cosa c’era scritto sull’aereo in questione. GF Vip 2022, nuovoper: lae scoppia la polemica “, l’Italia è tutta con te” era scritto sullodedicato ae volato sulla Casa del ...