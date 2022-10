Governo | Conte | ' interverrò alla Camera per dibattito su fiducia'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Domani pomeriggio, intorno alle 18,dei deputati in occasione dellaal nuovo". Lo scrive su Twitter il leader del M5S Giuseppe, invitando i suoi follower a seguire la diretta sui suoi canali in diretta streaming e su quelli del M5S.

... dopo che le misure approvate durante il primodi Giuseppefurono poi parzialmente cancellate dal secondo esecutivo a guida, con una maggioranza diversa. Leggi anche Meloni a ......che lo vede protagonista si trovi costretto ad assistere al ritorno in campo del sistema pensionistico avversato nel 2018 in campagna elettorale e modificato nella Legge di Bilancio del...Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Domani pomeriggio, intorno alle 18, interverrò alla Camera dei deputati in occasione della fiducia al nuovo governo". Lo scrive su Twitter il leader del M5S Giuseppe Conte ...Fatto il governo sta per partire la sfida per la Regione Lazio. Impazza il totonomi tra i partiti. Colosimo in pole ...