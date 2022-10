È morto in un incidente l’attore Leslie Jordan | sospetto malore mentre guidava Recitò in Will and Grace

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Èin unstradaleamericano, molto popolare per la sua partecipazione alla serie tvand. Il comico aveva 67 anni e, come riporta il Los Angeles Times, era stato coinvolto in unoggi 24 ottobre a Hollywood.si trovava al volante della sua auto, quando forse a causa di un, è andato a sbattere contro un edificio.aveva recitato in diverse serie tv come American horror story, The Help, Call me cat. Aveva vinto un Emmy nel 2006, quando da guest actor inandaveva interpretato Beverly, l’amico-nemico di Karen, una delle protagoniste. Molto amato dal movimento ...