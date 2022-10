(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è riunito ilprovincialedi, guidato dal sindaco di Baronissi Gianfranco, alla presenza del Presidente diCampania, Carlo Marino, il coordinatore dei Piccoli Comuni, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e Geppino Parente presidente dell’Assemblearegionale. Tra i temi di attualità, il “” che mette a rischio i bildei Comuni e costringe le amministrazioni ad adottare soluzioni drastiche come lo spegnimento della pubblica illuminazione. Da qui la richiesta di una forte iniziativa presso il Governo per ottenere in sede di formazione del bilo statale l’aiuto da un miliardo di euro, necessario per far ...

anteprima24.it

... in collaborazione con la fondazione ucraina ACT4UA, VITA non profit, Piccoli Comuni del Welcome e la partecipazione deldelleRegionali per la promozione della difesa non violenta ...... in collaborazione con la fondazione ucraina ACT4UA, VITA non profit, Piccoli Comuni del Welcome e la partecipazione deldelleRegionali per la promozione della difesa non violenta ... Coordinamento Anci Salerno, Valiante: "Subito interventi contro il caro bollette" StampaUn intenso sabato di lavoro e di discussione: il coordinamento provinciale di Salerno, guidato da Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi, presenti il Presidente di Anci Campania, Carlo Marino ...Elena Lovera è stata nominata presidente nazionale di Formedil, ente unico bilaterale di formazione e sicurezza nell'edilizia. (ANSA) ...