Comincia l' era di Giorgia Meloni | Al lavoro con lealtà e responsabilità  

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI - Appello all'unità e alla. La prima giornata da presidente del Consiglio disi apre con un richiamo alla 'sua' squadra. Sono passate le 12,30 di domenica mattina quando il nuovo governo si riunisce per la prima volta nella sala del Consiglio dei ministri, a Palazzo Chigi. Reduce da un colloquio approfondito, di circa un'ora, con Mario Draghi e dalla cerimonia di passaggio della campanella, in cui è apparsa emozionata, la leader di Fratelli d'Italia prende la parola e, prima di tutto, tiene a ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.poi procede alla proposta di nomina, approvata dal Consiglio, di Alfredo Mantovano a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e all'attribuzione delle funzioni di vicepresidenti del Consiglio a Matteo Salvini e Antonio Tajani, ...

