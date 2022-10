“Annegare i bambini ucraini e bruciare le case” | anchorman russo sospeso da Russia Today per le frasi su Kiev E Twitter oscura account tv

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La tv russa RT (ex) hal’Anton Krasovsky dopo alcune dichiarazioni shock che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina. Contestualmente, l’della televisione è statoto dopo un ricordo legale. Ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva esortato i governi a bandire l’emittente accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui si incita alla violenza contro gli. In particolare Krasovsky, come si vede anche nel video pubblicato dan Monitor, ha suggerito di “”, riferendosi in particolare a chi sostiene che Mosca ha “occupato” i territori di ...