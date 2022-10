Afragola | a piedi sull’autostrada | 2 morti e un ferito

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un uomo che stava attraversando nel buio aA1, nei pressi di, è stato travolto da una moto che sopraggiungeva in quel momento. Si lavora per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale che nella serata di ieri ha provocato dueed ungrave e bloccato per ore il traffico sulla autostrada

L'uomo è stato travolto da una moto all'altezza di, nel Napoletano. Nell'impatto hanno perso la vita il pedone e il motociclista 23enne, la passeggera è gravissima per una commozione cerebrale e trauma maxillo ...Un uomo attraversa anel buio l'autostrada: accade sull'A1, nei pressi di, in direzione Roma. Il bilancio, drammatico, è di 2 morti e un ferito grave, il traffico sull'autostrada bloccato per ore. La ...Le vittime sono l'uomo a piedi e il conducente sulla moto, ferita gravemente anche una ragazza di 22 anni che era in sella con lui. Afragola, attraversa a piedi l’autostrada di notte: una moto lo trav ...L'uomo è stato travolto da una moto all'altezza di Afragola, nel Napoletano. Nell'impatto hanno perso la vita il pedone e il motociclista 23enne, la passeggera è gravissima per una commozione cerebral ...