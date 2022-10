SBK Argentina | Razgatlioglu | Dovevo rifarmi dopo l' errore di ieri

Altalena di emozioni per Toprak Razgatlioglu nel weekend in. Dopo l'errore di ieri in avvio di gara, il turco aveva bisogno di rifarsi per riparare all'errore e così è stato. Vittoria in Superpole Race dopo una bella battaglia con Bautista e secondo ...Non poteva chiedere di più Alvaro Bautista dal round argentino, in virtù di due vittorie conquistate, in Gara 1 ed in Gara 2 . Lo spagnolo, soprattutto nella seconda manche, non ha avuto rivali, ...“La Superpole Race è stata incredibile, avevo bisogno di vincere ancora. Ho lottato per la vittoria anche in gara-2, contento per la seconda posizione” dice il turco di Yamaha dopo il podio della seco ...Doppietta del ducatista in Argentina che si aggiudica gara 1 e 2, mentre Razgatlioglu, caduto in gara 1, vince la Superpole Race ed è secondo in gara 2. Grande Bassani, terzo in gara 1 ...