Riccardi Sant' Egidio | Ascoltare il grido di pace che viene da varie parti del mondo

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 "Questi giorni raccolgono a Roma leader e credenti di tutte le religioni e studiosi laici, La guerra è tornata sul suolo europeo con l'invasione russa dell'Ucraina e non si vede una via d'uscita. bisognaildellachedadel", le parole del fondatore della Cominità diall'evento "Ildella". /Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

... il Presidente francese Emmanuel Macron, il fondatore della Comunità di'Egidio Andrea, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, il segretario generale della Lega ...Il cardinale Zuppi - Siciliani E anche il fondatore della Comunità di'Egidio, Andrea, indica il dialogo come unica chance per arrivare alla composizione dei conflitti. "Una delle cose ... Mattarella saluta Andrea Riccardi Fondatore di Sant'Egidio (mi-lorenteggio.com) Roma, 23 ottobre 2022 -Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all’apertura dell’incontro Internazionale per la Pace dal titolo “Il grido della Pace – Relig ...La parola pace alla Nuvola viene ripetuta una quantità infinita di volte. Ossessivamente. Ma non è un suono vuoto. Persino sulla facciata del centro congressi dell'Eur ...