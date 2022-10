LIVE Serie B | Pisa-Modena 0-1 | Palermo-Cittadella 0-0

Centotrentuno.com

CLASSIFICAA: Napoli e Milan* 26 punti; Atalanta 24; Roma 22; Inter*, Lazio e Udinese* 21; Juventus* 19; Torino* 14, Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli*; Monza* 10; Fiorentina* 10; Spezia* 9; ...Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 11ª giornata diA 2022/2023 tra Bologna e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall'Ara, Bologna e Lecce si affrontano nel match valido per la 11ª giornata dellaA 2022/... LIVE | Serie C, Torres-Olbia 0-0: via alla ripresa all'Acquedotto 90'+5' - FINISCE QUI. Vittoria sofferta per la Juventus Next Gen, brava a passare in vantaggio con Mattia Compagnon ma in dieci dopo l'espulsione di Riccio. Rosso anche a Sabbione.Da Palermo-Cittadella a Pisa-Modena, i risultati in diretta di tutte le partite in programma per la decima giornata del campionato di Serie B ...