Il Rosatellum funziona | ma il Pd che l' ha creato lo vuole cambiare

(Di domenica 23 ottobre 2022) «Questa volta il tempo è stato breve. È passato meno di un mese dalla data delle elezioni. È stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale». Nelle frasi con cui Sergio Mattarella ha commentato l'incarico e la nascita del Governo di Giorgia Meloni c'è un concetto che ai più, visto anche l'evolversi di eventi ora dopo ora, è passato inosservato e che forse lo stesso Presidente della Repubblica ha evidenziato in maniera quasi inconsapevole. Ci riferiamo a quel «è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale...» che segna, forse senza volerlo, ma di sicuro senza alcun dubbio un punto a favore della legge elettorale. Tanto si è parlato nei mesi appena trascorsi prima del voto del, una legge in realtà non proprio facilissima da comprendere e spiegare, con una parte proporzionale ed una maggioritaria, con i suoi conteggi complessi, con gli ...