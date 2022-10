Furti al duty free e Ncc a caccia di clienti | ancora multe e denunce all’aeroporto di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 ottobre 2022)– Nel corso dei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato una persona per tentato furto e sanzionato un autista NCC in violazione deli artt. 3 e 4 dell’ordinanza Enac nr. 10/2017. Presso ilsituato al Terminal 3 – partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato un viaggiatore – 38enne romano – che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno del bagaglio a mano. È stato notato dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari. I Carabinieri hanno poi rinvenuto prodotti, del valore di circa 100 euro, che sono stati recuperati e riconsegnati al negozio. Il 38enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato ...