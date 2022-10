Ucraina | bombe russe su siti energia ovest | manca corrente

I russi "hanno effettuato un nuovo attacco missilistico contro le strutture energetiche delle principali reti delle regioni occidentali dell'. L'entità dei danni è paragonabile o potrebbe ...Come in un grande corpo, dai suoi capillari sparsi fino inla vita ha iniziato a fluire a Gonars proprio nel momento in cui là a est hanno iniziato a piovere ledell'invasione russa. Un ...Le forze russe hanno attaccato questa mattina infrastrutture energetiche nell'Ucraina occidentale: lo ha reso noto il gestore Ukrenergo, mentre funzionari hanno segnalato interruzioni della corrente e ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Bombe russe su Nikopol, allerta aerea su tutto Paese. LIVE ...