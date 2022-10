Summit delle 100 città | arriva il dossier con le linee guida per i comuni

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Bergamo. Un incontro, via etere, con Enrico Giovannini, ancora Ministroinfrastrutture e della mobilità per pochi giorni, per fare il punto della situazione sul tema della neutralità climatica che coinvolge 9italiane, tra cui Bergamo. All’incontro hanno partecipato il sindaco Giorgio Gori e l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni che, da tempo, ormai, portano avanti una grandissima sfida, quella cioè della decarbonizzazione e della riqualificazione ecologica, che vede il capoluogo di provincia coinvolto insieme a Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino in previsione degli obiettivi da raggiungere per il 2030. Un lavoro di confronto per monitorare i parametri di inquinamento e, soprattutto, per presentare un documento, scritto congiuntamente da tutte lecoinvolte in cui vengono presentati gli ...