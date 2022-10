“Su Nizza e Monna Lisa Tajani non avrà da ridire” Firmato | Giorgia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Signor presidente, sono davvero onorata del programmato incontro tra le nostre due nazioni e i loro rappresentanti democratici in occasione del prossimo Consiglio europeo. Desidero inviarLe un messaggio personale al di fuori dell’ufficialità e definirlo un messaggio di stima, di simpatia e ovviamente di considerazione massima per quel ruolo culturale, politico e civile che la Francia costruì e seppe mantenere, e sa, nella e per la nostra Europa nel corso dei secoli. Dai tempi del divino Cesare con quello zoticone di Vercingetorige molte cose sono cambiate, Lei ne è l’ultima, degnissima Testimonianza. Ma venendo a noi, alla Storia tramite, grazie e per via di Noi stessi ma proprio noi. Abbiamo sempre saputo, per parte nostra, che la “Gioconda” nacque da committenza francese a un italiano che campava chez-lui piuttost-à- scroc, con reddito di cittadinanza mascherato da pennelli e ...