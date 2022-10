Quirinale Meloni e suoi Ministri giurano nelle mani di Mattarella | il Governo è in carica

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) Roma – Ilina tutti gli effetti. Si è svolta oggi nel Salone delle Feste della cerimonia di giuramento. La prima a giuraredel Presidente della Repubblica, Sergio, è stata la presidente del Consiglio, Giorgia, che è la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire questo ruolo. In elegante taileur nero e capelli sciolti, la Presidente del Consiglio si è poi posizionata al fianco del capo dello Stato per il giuramento dei(24 in tutto, di cui 6 donne) e tra i due sono frequenti sorrisi e scambi di battute. E’ stata quindi la volta di Antonio Tajani con una semi impercettibile incertezza e Matteo Salvini in modalità adrenalina. ...