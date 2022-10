Parcheggi su via Torre Clementina | “Impossibile passare con la macchina o altri mezzi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) Fiumicino – “E’ pericoloso e non si può”: questa la denuncia di un residente di Fiumicino, Ferdinando Magni, che in una lettera indirizzata a ilfaroonline.it segnala una situazione di disagio che riguarda via della: “Da quando sono stati fatti ia spina di pesce – si legge nella lettera, dopo il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica, è diventatocon lao qualsiasi altro mezzo. Se lì sia un camion o un Suv, infatti, lo spazio della carreggiata viene occupato e la strada si restringe. Praticamente diventanel senso di marcia”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su ...