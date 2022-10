Live Milan-Monza 4-1 | Leao fa calare il sipario sul match

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo la vittoria contro il Verona, i rossoneri sono a caccia dei tre punti per restare nelle prime posizioni. La partita in direttaPioli fa riposare Leao in attacco e Tonali in mezzo al...

Allo stadio San Siro, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Monza si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMonza 3 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - Comincia ...Formazioni UFFICIALI- MonzaMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All. PioliMONZA (3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Antov, ...84' GOOOOLLLL!!! LEAO CHIUDE IL MATCH!!! Errore di Antov, Theo Hernandez si invola verso la porta del Monza e serve il portoghese che controlla in area e batte Di Gregorio. 80' Angolo ...80' Angolo per il Monza dalla sinistra: cross di Ciurria, colpo di testa sul secondo palo di Mari, Pobega libera l'area. 78' Cambio nel Milan: esce Origi, entra ...