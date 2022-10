Incendio divampa in casa nella notte | morti tre fratelli di 12 | 14 e 22 anni

(Di sabato 22 ottobre 2022) Catanzaro – Tre, di 12, 14 e 22sononell’toin un’abitazione di via Caduti 16 marzo 1978 a Catanzaro. Dall’appartamento in fiamme sono stati salvati dai vigili del fuoco i genitori e altri due figli. I quattro feriti sono in gravi condizioni e a causa delle ustioni riportate sono stati trasferiti negli ospedali di Catanzaro e nei centri grandi ustioni di Bari e Napoli. A dare l’allarme, intorno all’una della scorsa, sono stati i vicini diche hanno visto l’appartamento in fiamme. Le cause dell’sono ancora in corso di accertamento e a condurre le indagini sono i carabinieri della compagnia di Catanzaro. (fonte Adnkronos)

