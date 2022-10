Gas | la “vittoria” di Draghi è una bufala

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/Gas-1.mp4 Tutti i giornali brindano all’accordo sul tetto al prezzo del gas, lacheci lascia prima di abbandonare Palazzo Chigi. Però… ho letto il testo integrale dell’accordo raggiunto al Consiglio europeo e sono rimasto molto sorpreso. State a sentire: “Il Consiglio europeo invita il Consiglio dei ministro dell’Energia e dell’Ecofin e la Commissione a presentare con urgenza decisioni concrete sul gas”. Che significa? Che ieri non hanno deciso una ceppa. Ma hanno solo deciso di far decidere un’altra Commissione che si muoverà con paletti larghissimi. C’è il tetto al prezzo del gas? No. Si stanno riducendo i prezzi? Sì, ma non grazie alla riunione di ieri. Sono solo bugie: quelle del tetto al prezzo del gas che sarebbe stato ottenuto ieri da Supermario è una fake news. Se ...