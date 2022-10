Diffidati Fiorentina-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Sampdoria

(Di sabato 22 ottobre 2022) Situazionein casache, dopo la vittoria con la Salernitana, torna in campo per affrontare lanel match valevole per la undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra guidata da Simone Inzaghi, inprossima sfida contro la, non dovrà fare molta attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista deinon figura alcun calciatore neroazzurro. SportFace.

. .. Infortunati. Castrovilli (lesione di crociato. collaterale e menisco). Gollini (lombalgia). Jovic (problema al bicipite femorale). Sottil (lombalgia). Squalificati. . ...La, dopo la sconfitta con la Lazio, torna in campo per affrontare il Lecce nel match ... non dovrà fare molta attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista deinon figura ... DIFFIDATI LECCE-FIORENTINA, i viola a rischio squalifica in vista dell'Inter All'Artemio Franchi di Firenze la sfida tra i viola e i nerazzurri. L'arbitro dell'incontro sarà Valeri di Roma ...Al termine della 10ª giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito ai giocatori che salteranno il prossimo turno. Sono in tutto quattro i giocatori squalificati, di ...