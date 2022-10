Con Dior e Anya Taylor Joy è già Natale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Courtesy ofPress Office C’era una volta un castello, avvolto nella neve e nel buio di una mezzanotte piena di stelle. Solo e silenzioso, quasi nascosto alla fine di un viale di cipressi. Una visione di pace e silenzio, ma solo all’apparenza. All’interno del Château di Monsieur Christian, infatti, vibra un’atmosfera di festa. Il ricordo dei ricevimenti passati e delle feste con gli amici. Un luogo che appare quasi fuori dal tempo, che apre le sue porte per rivelare una miriade di regali preziosi. E persino animali magici, che partecipano a un banchetto illuminato dalla luce diJoy, che sembra brillare di una lucentezza dorata. La mente creativa è quella dell’artista italiano Pietro Ruffo. «Per questo progetto, mi sono immaginato sdraiato sull’erba del Château De La Colle Noir di notte, guardando ...

... che produce occhiali da sole e montature per il segmento 'luxury' dell'eyewear (, Fendi, Celine, Givenchy, Loewe, Stella McCartney, Kenzo and Fred ) ha stipulato infatti,il supporto della ...... oltre al già citato Bolle, l'attore Federico Buffa, il neurochirurgo Giulio Maira, il presidente del Coni Giovanni Malagò , la cantante israeliana Noail chitarrista Gil. Redazione ...Dior e Anya Taylor Joy ci regalano un Natale 2022 fatto di regali preziosi e di un'atmosfera romantica e magica ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...