ATP Napoli | Matteo Berrettini | “Il piede mi faceva male | ma sono stanco di ritirarmi Aspetto Musetti”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un match difficilissimo, partito, con un problema fisico che lo ha quasi costretto allo stop. Poi l’animo battagliero ed il talento divenuti fuori: l’azzurro si è imposto nelle semifinali dell’ATP diin tre set sullo statunitense Mackenzie McDonald strappando il pass per la finale del torneo italiano. Le sue parole al termine del match: “Ho pensato molto al ritiro, ilmiveramente. Ho messo un ‘cuscino’ per non sentire il dolore. La cosa più difficile è concentrarsi e non pensare aldidei problemi fisici. Ho provato ad andare fino alla fine ed è andata bene”. Sulla partita: ...

Così Matteo Berrettini, di cuore e grazie a una grande determinazione, ha saputo superare anche l'ostacolo delle semifinali nell'250 di. Il tennista azzurro ha staccato il pass per l'atto ...Matteo Berrettini sconfigge in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald e conquista la finale del torneo250 di. Il punteggio: 3 - 6, 7 - 6 (2), 6 - 3. Per il 26enne romano è la quarta finale nel 2022, ma soprattutto la prima finale in carriera in Italia. McDonald, dopo aver vinto facilmente ...Matteo Berrettini conquista la finale dell’Atp di Napoli. Decisiva la vittoria ottenuta quest’oggi in semifinale in tre set contro McDonald (3-6, 7-6, 6-3). Il tennista romano incontrerà in finale il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...