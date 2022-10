WWE | Bray Wyatt è stato collocato definitivamente nel roster di Smackdown?

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha fatto il suo attesissimo ritorno in WWE e i fan sono stati molto felici di veder rientrare l’Eater of World. Ha ancora il mondo intero nelle sue mani e la compagnia ha grandi progetti per lui. Voci di corridoio Secondo rumor, dopo il ritorno a Extreme Rules e un promo nella scorsa puntata di, sembra che questa possa essere la casa abituale di. I piani di ieri pomeriggio prevedevano cheapparisse di nuovo nello show blu questa settimana. Inizialmente si vociferava che avrebbe presenziato sia a Raw che a, ma finora non ha partecipato alla prima puntata. Bisognerà vedere cosa ha in serbo la WWE per le prossime tappe dinella compagnia. Ovviamente i fan presteranno molta attenzione a tutto ciò che farà e probabilmente ...

... The Fiend! Sullo stage viene inquadrata una porta, poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt!Wyatt è nuovamente ine il pubblico di Philly è totalmente in delirio . Dove ...Wyatt schienò AJ Styles con la patentata Sister Abigail, diventando per la prima volta in carrieraChampion . No Way Out 2009: Edge vs John Cena (C) vs Chris Jericho vs Rey Mysterio vs Kane ...Dopo aver visto il suo clamoroso ritorno in ppv, ecco quali potrebbero essere i nuovi piani per l'ex WWE Champion ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...