Uccise 4 giovani speronando la loro auto | romeno 30enne torna a casa dopo 6 giorni di carcere

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tre anni fa, in una notte d’estate ha stroncato levite di 4 ragazzi: ma ilresponsabile della tragedia, inha trascorso appena sei, e ora è giàto aai domiciliari. Giudicato colpevole della morte di 4 ragazzi e condannato per omicidio stradale a 8 anni in via definitiva, iltrentenne di Musile di Piave (Venezia), Marius Alin Marinica, è già rientrato nella sua abitazione:appena seidi detenzione. Una decisione che i familiari delle vittime hanno appreso con sconcerto e indignazione. Una istanza che i difensori del condannato hanno presentato e che il tribunale ha accolto. E una decisione che è arrivata come uno schiaffo in pieno volto ai genitori di ...