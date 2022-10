(Di venerdì 21 ottobre 2022) di Elia J. Frollà La settantaquattresima edizione della, la più prestigiosadeleuropea, si appresta are, come di consuetudine, nella terza settimana di ...

Globalist.it

di Elia J. Frollà La settantaquattresima edizione dellaBuchmesse , la più prestigiosa fiera del libro europea, si appresta a tornare, come di consuetudine, nella terza settimana di ottobre, a Francoforte. Un appuntamento attesissimo per la ......al centro del mirino la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel duplice e ... che in un intervento pubblicato oggi sullaAllegemeine Zeitung criticavano il piano da 200 ... Torna la ‘Frankfurter Buchmesse’, la fiera del libro più grande d’Europa La Fiera del libro di Francoforte riprenderà ospitando 4 mila espositori da 95 paesi. L‘ "ospite d’onore" di quest’anno sarà la Spagna.